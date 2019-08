BRØRUP: I tidsrummet mellem fredag den 26. juli og torsdag den 1. august har en bolig på Vestervang i Brørup haft ubudne gæster. Ifølge politikommissær Kristian Harbo Sørensen er der tegn på, at et stuevindue er blevet brudt op med et koben, hvorefter hele huset er blevet gennemgået. Han oplyser samtidig, at der ikke er blevet stjålet noget fra boligen.