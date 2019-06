Andst: Politiet har modtaget en anmeldelse af et tyveri på Markdannersvej i Andst. Her er håndværkere i færd med at renovere et fællesrum i en efterskole, og herfra stjal tyven forskelligt værktøj: En sort kompressor af mærket, Tjep, en tilhørende slange, en klammepistol også af mærket Tjep, en dyksav af mærket Festool samt en industristøvsuger.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mandag mellem klokken 09.00 og 12.00.