Sønderskov: Politiet har modtaget en anmeldelse om et indbrud i en villa på Kongeåvej ved Sønderskov. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra fredag klokken 9.30 til 11.30. Tyven er kommet ind i huset ved at bryde en dør op. Fra huset er der stjålet guldsmykker, kontanter og sølvringe. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst. /DAN