VEJEN: I tidsrummet mellem lørdag kl. 10.00 og søndag kl. 18.30 har et rækkehus på Skrænten i Vejen haft ubudne gæster. Tyven har skaffet sig adgang til huset ved at opbryde et soveværelsesvindue og har stjålet diverse smykker, heriblandt børne- og voksenringe og halskæder.