Øster Lindet: Der var fuld valuta for pengene, da en tyv brød et vindue op i en villa på Villavej i Øster Lindet. Hele huset er blevet gennemrodet, men tyven foretrak kontanter og guld: et kontant beløb i euro, en møntsamling med danske mønter i en fin rød mappe, en guldkæde, et guldhjerte med navnet, Henrik, indgraveret, en slipsenål og en samling rustfrit bestik.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt torsdag mellem klokken 05.30 og 14.45.