Bække: Politiet har modtaget en anmeldelse om et indbrud begået på en landejendom på Ribe-Vejle Landevej ved Bække. Tyven har opbrudt et badeværelsesvindue med en skruetrækker og har været rundt i hele husets stueetage. Fra huset er der stjålet en pung med et kontant beløb. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN