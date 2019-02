Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i en villa med adresse på Fuglesangsallé i Vejen.

Her brugte tyven et koben til at bryde et stuevindue op. Hele huset er blevet gennemrodet, men tyven nøjedes med at stjæle en blå flaske indeholdende en parfume af mærket, Versace, samt en mobiltelefon af mærket iPhone 6S.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt torsdag mellem klokken 18.10 og 21.30.