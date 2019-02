Tyv med hang til paddehatte

Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i Nygade i Vejen. Her lykkedes det tyven at skaffe sig adgang til boligen - først gennem et vindue i en garage og siden gennem et åbentstående vindue til et bryggers.

Tyven har været overalt i husets stueetage, i et udhus og udenfor huset.

Foruden en spisebordslampe, nøglerne til et skur, to sorte arbejdsjakker, en kompressor og forskelligt værktøj, stjal tyven en samling dekorationspaddehatte - tre røde, to af træ og to af sten.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem lørdag klokken 17.00 og søndag klokken 16.00. På et senere tidspunkt søndag blev nogle af tyvekosterne fundet efterladt nær gerningsstedet. Det fremgår ikke af politiets døgnrapport, om det eventuelt var paddehattene, som tyven har foretrukket at beholde.