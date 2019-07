Brørup: Politiet har modtaget en anmeldelse om et indbrud i en villa på Paxvej i Brørup. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra fredag aften til lørdag eftermiddag. Tyven eller tyvene har fået adgang til villaen via en terrassedør. Fra villaen er stjålet guldsmykker i form af armbånd, broche, halskæde og øreringe. Det oplyser politikommissær Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN