Brørup: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i en villa på Østre Allé i Brørup. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra mandag klokken 03.00 til tirsdag klokken 20.30. Tyven har skaffet sig adgang til huset ved at bryde en kælderdør op. Fra villaen er der stjålet tre fjernsyn - to af mærket Philips og et af mærket Samsung, en ipad, kontanter, en forstærker af mærket Denon og diverse værktøj af mærket Milwaukee, blandt andet en vinkelsliber, en boremaskine, en rundsav og en finecutter. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN