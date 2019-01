Glejbjerg: En virksomhed med adresse på Øster Åstrupvej i Glejbjerg har meldt et indbrud til politiet.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem fredag eftermiddag og søndag morgen. Her lykkedes det tyven at skaffe sig adgang til virksomheden via et frokostrum.

Tyvens udnytte blev en mængde forskelligt værktøj - alt sammen af mærket Ryobi: en vinkelsliber, en boremaskine, en slagboremaskine og forskelligt håndværktøj.