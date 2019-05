Tv-vært og meteorolog Jesper Theilgaard fortæller om klimaets betydning for os

Meteorolog og klimaeksper Jesper Theilgaard kommer til Askov Højskole i forbindelse med ugekurset "Fugle i naturen". Her vil den tidligere tv-vært fortælle om de udfordringer klimaforandringerne lægger op til.

Askov: Torsdag den 23. maj kl. 19.30 kan man på Askov Højskole høre tv-vært, meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard fortæller, hvorfor der er vinterkoldt i maj og sommervarmt i februar.

Nej, vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Heller ikke i Danmark. Det vidner de talrige oversvømmelser de senere år i Danmark om, hvor varsel om skybrud nærmest er blevet hverdag i sommerhalvåret. Og i udlandet ser vi konstant tørker, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis længere besvares med et "ja".

Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer? Og hvad er ikke mindst risikoen for vores børn og børnebørn?

Det er de spørgsmål, som den tidligere tv-vejrvært og meteorolog Jesper Theilgaard nu har helliget sig som klimaekspert og vil forsøge at besvare og fortælle om, når han den 23. maj er på Askov Højskole for at holde foredrag.

"Jeg kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver", siger Jesper Theilgaard.