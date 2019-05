Vejen Kommune: Det må efterhånden være frustrerende for politiet, som gang på gang kører sine ATK-biler i stilling langs udvalgte vejstrækninger i Vejen Kommune, og som konstant må sende fartbøder til bilisternes e-Bokse.

Når man tænker på, at den mindste fartbøde er på 1000 kroner, så har alt for hurtigt kørende bilister i tre dage og på tre vejstrækninger i Vejen Kommunen samlet måttet betale omkring 60.000 kroner i bøde.

Onsdag var politiets ATK-bil blevet inviteret til at tage opstilling på Læborgvej. Her havde utrygge borgere fået nok af bilisternes laden hånt om fartbegrænsningen. Og det med rette, for ikke færre end 41 bilister blev ved den lejlighed blitzet, og otte fik tilmed et klip i kørekortet. Højeste hastighed her blev målt til 96 kilometer i timen.

Torsdag fortsatte lovovertrædelserne på henholdsvis Kongeåvej og Lunderskovvej.

På Kongeåvej blev syv bilister blitzet, og højeste hastighed blev målt til 105 kilometer i timen. På Lunderskovvej var der denne gang dog kun fem bilister, der blev blitzet.

Mandag var ATK-bilen atter på plads på Kongeåvej, og da blev tre bilister blitzet.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at bilisterne om kort tid igen vil kunne møde en eller flere af ATK-bilerne.