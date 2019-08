Turen går til Als

Øster Lindet: Traditionen tro inviterer Menighedsrådet i Øster Lindet sogn på udflugt i august. Denne gang går turen, der foregår den 17. august, til seværdigheder ved og på Als.

Første stop på turen er Sønderborg Slot, hvor der er rundvisning. Derefter fortsætter turen til den lille halvø Kegnæs, som er forbundet med det sydlige Als via landtangen Drejet, og videre frem til Skovby Kro, hvor kaffen serveres. Efter kaffen køres via Dybbøl og Vemmingbund til Broager, hvor der er rundvisning i Broager Kirke, der er Danmarks eneste landsbykirke med to tårne.

Til sidst går turen langs Flensborg Fjord til Padborg, hvorfra man følger den gamle Hærvej til Agerskov, hvor der er middag, inden turen går tilbage til Øster Lindet.

Der er afgang fra kirkepladsen v/Øster Lindet Kirke klokken 11.30 med forventet hjemkomst cirka klokken 20.45. Deltagelse koster 250 kroner, som betales i bussen.

Tilmelding skal ske til Kirsten Fredsted, telefon 5328 4028 eller kiraa.fredsted@jubii.dk senest den 7. august.