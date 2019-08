Tumult og håndgemæng: Tre er anholdt efter røverier i Vejen og Rødding

Mandag eftermiddag begik to mænd og en kvinde et røveri i Løvbjerg Supermarked i Vejen. De havde fyldt en indkøbsvogn med varer for et samlet beløb på 1700 kroner og forsvandt ud af butikken uden at betale. Foto: Søren Dippel

To mænd fra Rødding-egnen er tirsdag blevet fremstillet i et grundlovsforhør sigtet for røverier i Løvbjerg og ABC Lavpris. En kvindelig medgerningsmand er løsladt sigtet for medvirken til røveri.

Vejen/Rødding: Hvad der måske var planlagt som et butikstyveri udartede sig mandag midt på eftermiddagen til et røveri, da to mænd og en kvinde havde fyldt indkøbsvognen med varer i Løvbjerg Supermarked i Vejen og forsvandt ud af butikken uden at betale. Ansatte i supermarkedet løb dog efter butikstyvene og fik kontakt med dem 200 meter fra supermarkedet. Men da greb tyvene fat i en af de ansatte og truede vedkommende med tæsk. Forinden havde tyvene også forsøgt at sætte en stopper for forfølgelsen ved at skubbe indkøbsvognen ind i forfølgerne og ved at spytte. Det hele endte i tumult og håndgemæng. Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller efterfølgende, at hvis en butikstyv truer, skubber og spytter på det personale, som forsøger at tilbageholde ham, bliver sigtelsen i stedet til røveri. Det lykkedes ikke de tre røvere at slippe afsted med den fyldte indkøbsvogn, så de flygtede tomhændede fra gerningsstedet. Men kort efter vendte alle tre tilbage for at gøre endnu et forsøg på at få fat i varerne fra røveriet. Men heller ikke denne gang lykkedes det for røverne, der til sidst tog benene på nakken og forsvandt. Politiet blev straks tilkaldt, og optagelserne fra supermarkedets videoovervågning blev nøje gennemgået, ligesom der blev udarbejdet et signalement for hver af de tre røvere.

Hændelsesforløbet 15.11-15.30: Det første røveri blev begået i Løvbjerg Supermarked i Vejen.17.30: Den andet røveri blev begået i ABC Lavpris i Rødding.



17.43: To af røverne bliver anholdt i Rødding.



18.45: Den sidste af de tre røvere bliver anholdt i Rødding.



Varerne i den fyldte indkøbsvogn i Løvbjerg Supermarked repræsenterede en værdi af 1700 kroner.



Politiet har ingen oplysning om værdien af varerne i indkøbskurven i ABC Lavpris.

Endnu et røveri Sidst på eftermiddagen mandag måtte politiet igen rykke ud til et røveri, der denne gang blev begået i ABC Lavpris i Rødding. Her havde en kunde fyldt en indkøbskurv med varer og forsvandt ud af butikken uden at betale. En af butikkens ansatte opdagede dog butikstyven og råbte vedkommende an. Som det var tilfældet i Løvbjerg i Vejen tidligere på eftermiddagen truede tyven også ABC's medarbejder. Det lykkedes snart efter medarbejderen at få kontakt med tyven på Sønderallé, hvor han smed alle varerne fra sig og stak af. Politiet var hurtigt fremme og genkendte med det samme gerningsmændene. To af dem blev hurtigt anholdt, og en time senere blev den sidste af de tre røvere også pågrebet. Efter endt afhøring blev den kvindelige røver løsladt sigtet for medvirken til røveri. De to mænd blev tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, sigtet for røveri. De sigtede er to mænd på henholdsvis 24 år og 31 år fra Rødding-egnen og en 24-årig kvinde ligeledes fra lokalområdet. Den 31-årige mand er sigtet for at have begået to røverier, mens den 24-årige mand er sigtet for et røveri.