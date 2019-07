Syd- og Sønderjyllands Politi beder om hjælp til at finde gerningsmanden, der mandag røvede en Volvo XC60 i Vejen og forsvandt mod øst ad Koldingvej.

Vejen: Politiet modtog mandag aften en enkelt henvendelse i sagen om blafferen, der mandag røvede en lysebrun metallic-farvet Volvo XC60, årgang 2014 og med registreringsnummeret BZ54943. Syd- og Sønderjyllands Politi er på jagt efter røveren og den stjålne Volvo og håber på borgernes hjælp i forbindelse med efterforskningen.

Røveriet fandt sted klokken cirka 10.20 nær Coops tidligere lager ved krydset, Koldingvej/Arnfredsvej. Her havde en 74-årig bilist fra lokalområdet taget en blaffer op. Men da bilisten bad blafferen tage sikkerhedsselen, trak gerningsmanden i stedet en kniv og truede bilisten til at forlade køretøjet. Herefter forsvandt gerningsmanden med Volvoen i østlig retning.

Bilens ejer nåede dog at notere sig et signalement af blafferen, der har et skandinavisk udseende. Han er en mand i alderen 20-25 år, 175-180 centimeter høj, almindelig af bygning.