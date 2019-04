Troldeparken stråler i al sin farvepragt

Vejen: Med den milde vinter og det lune forår har mange træer nærmest stået på spring for at tage forskud på sommeren. Til trods for en usædvanlig tør april måned har varmen fået træer og buske til at tage springet, og lige nu kan vi alle nyde synet.

I Troldeparken stråler kirsebærtræerne i al sin farvepragt, og det så meget, at træerne her er kommet med på TV2's liste over steder i landet med fantastisk flotte kirsebærtræer i fuldt flor.

Det er ikke kun Troldeparkens kirsebærtræer, der viser deres farvepragt - det samme gør parkens andre nyudsprungne træer. Også de tager sig flotte ud på baggrund af en himmelblå forårshimmel.

Dermed har et af de mest fotograferede motiver i Vejen by, trolden foran Vejen Kunstmuseum, sikkert fået en konkurrent. Kirsebærtræerne i Troldeparken gør sig i hvert fald også godt på en selfie både på Facebook og Instagram.

Kirsebærtræer står som regel i blomst i tre-fire uger, så du kan nå det endnu, hvis du vil nyde synet af eller forevige det lyserøde farveorgie i Troldeparken i Vejen.