Troels Ravn: Det er en ren hjemmebanesejr

Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S) er genvalgt i overbevisende stil til Folketinget. Nu skal fremgangen omsættes i politisk indflydelse.

VEJEN: Vejen-kredsens to lokale folketingsmedlemmer Troels Ravn (S) og Anni Matthiesen (V) klarede skærene. De er begge genvalgt - så godt og vel endda. Anni Matthiesen fik 11.308 personlige stemmer - over 3.000 flere end ved valget i 2015. Troels Ravn fik 7.135 stemmer - godt 1.100 flere end sidst, hvor han i øvrigt slet ikke blev valgt direkte til Folketinget, men hurtig kom ind som suppleant. - Denne gang har jeg en klar fornemmelse af, at mine støtter herhjemme har sagt, at det vil de bare ikke finde sig i, skete igen. Derfor har rigtig mange hjulpet til under valgkampen, og vi har opnået en fremgang på 4 procent, som er den næsthøjeste i Sydjylland. Det er gået helt over forventning.

Det har da været en kamp med ryggen mod muren, men vi kan så også se os selv i øjnene og konstatere, at vi selv har skabt resultatet. Troels Ravn

Ryg mod mur - Det har da været en kamp med ryggen mod muren, men vi kan så også se os selv i øjnene og konstatere, at vi selv har skabt resultatet. Der har ikke været nogen stor hjælp fra Christiansborg, og det kan godt være ensomt, men så kan vi glæde os over, at det er lykkedes for os selv. Uden den store lokale opbakning og hjælp var det aldrig gået. Troels Ravn skal nu i gang med den næste kamp - nemlig kampen om de indflydelsesrige udvalgsposter i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Han satset bl.a. på uddannelse, beskæftigelse og landdistrikter, og så vil han gerne tilbage til Sydslesvig-udvalget, hvor han tidligere har været formand. - Men under alle omstændigheder bliver det en meget spændende tid, når vi nu skal være regering.

Flere om budet Anni Matthiesen er omvendt ærgerlige over, at Venstre har mistet regeringsmagten. - Jeg har personligt haft et fantastisk valg, som jeg takker for og er meget ydmyg overfor. Ikke alene er jeg gået markant frem i vores egen kreds, men jeg har også fået flere stemmer i andre kredse. Det store antal personlige stemmer er dejligt og giver et solidt rygstød, når vi nu skal fordele ordførerskaberne i Venstres gruppe. - Der bliver rift om de gode poster, når vi efter vores store fremgang nu er 43 i gruppen, og når vores ministre kommer tilbage i gruppen, men jeg kan nu slå på mit gode valgresultat, som jeg er vildt glad for. Både Anni Matthiesen og Troels Ravn er fredag kaldt til møde i de nyvalgte partigrupper på Christiansborg.