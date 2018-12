Tricktyvene slog også til i Brørup

Brørup: Syd- og Sønderjyllands Politi advarer om, at tricktyve - en mandlig og en kvindelig - i øjeblikket er på spil. De to arbejder tydeligvis sammen, og mindst to gange er det lykkedes dem at stjæle ældre kvinders punge indeholdende både kontanter og hævekort.

De to tricktyve er senest blevet set begå deres ugerninger onsdag omkring klokken 12 i SuperBrugsen i Brørup, hvor den kvindelige tricktyv fangede en ældre kvindes opmærksomhed med et spørgsmål om, hvor man kan finde koffeinfri kaffe. I næsten samme øjeblik henvender den mandlige tricktyv sig også til kvinden, der bliver distraheret ved, at manden står foran hende med et par bukser.

Desværre aner den ældre kvinde ikke uråd, og det er først senere, hun til sin store forfærdelse opdager, at hun mangler sin læderpung, som indeholdt kontanter.

- Kvinden troede, at hun måske havde tabt pungen, og henvendte sig derfor til personalet og spurgte, om nogen har fundet pungen, fortæller brugsuddeler René Hansen.

I SuperBrugsen i Brørup er der videoovervågning overalt, så bagefter har det været nemt at gennemse videooptagelserne, hvor tricktyvene optræder.