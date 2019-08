Tricktyven er stadig på fri fod

Vejen Kommune: Så er den gal igen - en tricktyv har atter haft held til at få fingre i en ældre kvindes pung under en indkøbstur i et supermarked.

Denne gang skete det søndag formiddag i Dagli'Brugsen i Bække, hvor en 74-årig kvinde havde lagt sin læderpung i indkøbsvognen. Men pludselig var pungen forsvundet. Den forsvandt på et tidspunkt mellem klokken 11.15 og 11.45. Foruden et kontant beløb indeholdt den et hævekort og flere andre personlige papirer.

Som det har været tilfældet ved de seneste tilsvarende tricktyverier, har politiet gennemset optagelserne fra brugsens videoovervågningsanlæg for om muligt at skaffe et signalement at tricktyven.

- Vi har en mistanke om, at der kan være tale om den samme gerningsmand, som på det seneste har begået andre tilsvarende tricktyverier i lokale supermarkeder, siger politikommissær Morten Alslev.

Det er i så fald det femte af slagsen. De seneste to blev begået i henholdsvis Brørup og i Jels.