Tricktyve stjal kundes hævekort

Jels: Politiet har modtaget en anmeldelse af et tricktyveri i SuperBrugsen i Jels.

Her lykkedes det to tricktyve at aflure pinkoden, da en af brugsens kunder på et tidspunkt mellem klokken 12.30 og 13.000 skulle betale med sit hævekort. Bagefter lykkedes det også tricktyvene at gennemføre en afledningsmanøvre, hvorefter de stjal kundens pung med hævekortet.

Den forurettede er en 52-årig kvinde fra lokalområdet, der til politiet har beskrevet tricktyvene som et par - en mand og en kvinde og begge med et vesteuropæisk udseende. Kvinden talte engelsk og skønnes at være mellem 20 og 25 år, 160-165 centimeter høj, almindelig af bygning og sorthåret. Hun var iført en hvid kasket, en grå sweatshirt, en hvid eller beige T-shirt og hvide sko.

Manden beskrives som værende mellem 25 og 35 år, 170-185 centimeter høj, fedladen og sorthåret. Han bar sorte solbriller og var klædt i en lyseblå skjorte, mørkeblå shorts og gik i sorte sko.