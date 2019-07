Tricktyve stjal flere tusind kroner

Vejen: Fredag omkring klokken 16 lykkedes det for to tricktyve at slippe afsted med mellem 4000 og 8000 kroner fra en forretning på Ådalen i Vejen. Ifølge politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst kom de to mænd ind i forretningen via to forskellige indgange. Mens den ene af tricktyvene distraherede stedets sælger og fik vedkommende med hen i en anden afdeling, tog den anden mand de mange penge fra kassen. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke fået et signalement af de to tricktyve. /DAN