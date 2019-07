Tricktyve på spil flere steder: Politiet beder om hjælp

Torsdag formiddag lykkedes det to tricktyve at franarre en ældre kvinde et hævekort og efterfølgende misbruge det i en nærliggende hæveautomat.

Den ene af de to mænd beskrives som en mand 30-35 år med et ikke etniske dansk udseende, 170-175 centimeter, almindelig af bygning og med mørkt eller brunt hår.

Det skete på et tidspunkt mellem klokken 10.15 og 10.50, da en mand henvende sig til kvinden og distraherede hende. Derved lykkedes det en anden mand og medskyldig at stjæle kvindens hævekort.

Vejen: Syd- og Sønderjyllands Politi har en formodning om, at kan være de samme gerningsmænd m/k, som onsdag og igen torsdag står bag to tricktyverier i supermarkeder henholdsvis i Haderslev og i Vejen.

Kvinde og en mand

Et tilsvarende tricktyveri fandt sted før dagen før i et supermarked i Haderslev. Her var det igen en kvindelig kunde, som blev franarret sit hævekort. Det skete klokken 13.10, da en fremmed kvinde henvendte sig og distraherede kunden, hvorefter det lykkedes en mandlig medgerningsmand at stjæle kvindens hævekort og efterfølgende misbruge det.

De to tricktyve her beskrives som: En kvinde, 30-40 år, 165 centimeter, almindelig af bygning og med sot hår. Kvinden var iført en lys bluse. Manden beskrives som 40-45 år, cirka 175 centimeter, almindelig af bygning og med sort hår. Han var iført en kortærmet ternet skjorte.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.