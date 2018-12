Tricktyve i SuperBrugsen

Jels: En ældre kvinde har anmeldt et tricktyveri til politiet. Det fandt sted søndag klokken 11.32 i SuperBrugsen i Jels.

Her var kvinden i færd med at handle ind, da hun blev distraheret af en kvinde, der ville vide noget om noget kaffe. Samtidig lykkedes det en medgerningsmand at stjæle kvindens pung, der indeholdt både kontanter og to hævekort.

Politiet har efterfølgende konstateret, at der er blevet hævet penge på begge hævekort.

Tricktyvene beskrives som en mand og en kvinde - begge med lys hud, og kvinden talte et fremmedsprog. Hun er mellem 20 og 25 år, cirka 170-175 centimeter, almindelig kropsbygning og brunt langt hår. Hun var iført sorte bukser og bar et sort pandebånd og en lang grøn frakke med pelskrave. Medgerningsmanden er mellem 25 og 30 år, cirka 180-190 centimeter og har en almindelig kropsbygning. Han havde fuldskæg, var iført en grå hue, blå bukser og sorte handsker. Han bar en sort jakke og var iført sorte og hvide kondisko.