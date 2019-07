Tricktyv slog til på McDonalds

Vejen: På Mc Donalds på Vestermarksvej i Vejen slog en udenlandsk tricktyv til klokken 13.35. En 31-årig kvinde sad og spiste, da en udenlandsk mand pludselig kom forbi og slog et kort over København ud foran hende. Bagefter forlod manden bordet, men først lidt tid efter gik det op for den 31-årige kvinde, at hendes pung, der lå på bordet, manglede, oplyser Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden beskrives som 35-40 årig med udenlandsk udseende. Ifølge vagtchefen er det et klassisk trick, at tricktyve benytter sig af kort. Derfor bør man være ekstra opmærksom og sikre sig, at man har styr på sine ejendele, hvis nogen pludselig henvender sig med et kort, lyder det fra Erik Lindholdt.