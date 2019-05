Tricktyv på spil i Brørup

Brørup: Politiet har modtaget en anmeldelse om et tricktyveri, der er sket mandag klokken 12.35. Tricktyveriet er foregået i en forretning på Nørregade i Brørup. En udenlandsk mand kom ind i forretningen og bad om at få vekslet en 1000 euro-seddel. Det lykkedes for manden, der fik udleveret 7500 danske kroner. Efterfølgende opdager butikken, at euro-sedlen er falsk og lavet af papir. Ifølge politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst har politiet ikke noget signalement af den udenlandske mand, men han var muligvis i følgeskab med en anden mand. /DAN