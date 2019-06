Triatleterne og møllen gav den gas i Jels

Jels: At man er ved at komme godt op i omdrejninger i Jels, kan ingen efterhånden være i tvivl om. Alene denne weekend har der være fart over feltet - først med torvedag lørdag og søndag gik starten på Jels Triathlons halve og kvarte ironman. Ja, det var også muligt at gennemføre det som hold, hvor deltagerne på skift kunne deles om at gennemføre de forskellige discipliner.

- I år har vi cirka 170 deltagere, og det er lidt færre, end vi havde sidste år, siger Johannes Nikolajsen.

Det er de to foreninger, Rødding Motion & Triathlon Klub og Jels IF, som står bag arrangementet, der altid kan samle et talstærkt publikum.

Da starten lød, kastede deltagerne klædt i våddragter og kulørte badehætter sig i Jels Søs 17 grader varme vand. Med raske svømmetag skulle de svømme Jels Sø rundt i to omgange.

Det foregik med robåde og kajakker på sidelinjen, hvis en svømmer skulle komme i havsnød. Ja, selv et vikingeskib med vikinger ved årene var med til at stjæle billedet.

Triatleterne måtte slide hårdt i det. Efter første omgang søen rundt satte den hurtigste deltager foden på land efter imponerende knap et kvarters tid. Efter to omgange Jels sø rundt, kom triatleterne så for alvor i omdrejninger på cykler og til slut i løb.