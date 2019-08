Treårigt projekt er allerede en succes

Malene Kaisen Nielsen (V), næstformand i udvalget for sundhed, kultur og fritid, er meget tilfreds med, at projektet "Forebyggende medarbejdere 2018-2020" er godt på vej til at blive en succes. Arkivfoto: Søren Dippel

Siden 2018 har Vejen Kommune kørt projektet "Forebyggende medarbejdere 2018-2020." Formålet med projektet er at forebygge og reducere antallet af indlæggelser for de 65-79-årige i Vejen Kommune. Den seneste status viser, at projektet er en succes.

Vejen Kommune: - Det er altid nemt at få fat i dem, vi allerede har i systemet. Men der er rigtig mange - især ældre mænd - som ikke er i vores system. Man klarer sig selv, men ved ikke, at man faktisk kan få hjælp. Sådan siger Malene Kaisen Nielsen (V), der er næstformand i udvalget for sundhed, kultur og fritid. Udvalget fik på sit seneste møde en statusorientering om det treårige projekt "Forebyggende medarbejdere 2018-2020." Og de foreløbige tal viser, at projektet er godt på vej til at blive en succes. - Vi synes, at det har været en succes, siger Malene Kaisen Nielsen.

Over halvdelen tog imod tilbud En stor del af de borgere, der ikke har været i det kommunale system, har nemlig valgt at takke ja til at få et besøg fra kommunen, da de blev kontaktet. Blandt andet 543 enlige mænd ældre end 65 år fik - uden forudgående indlæggelse - brev fra kommunen med tilbud om et besøg i hjemmet. 282 mænd (52 procent) valgte at tage imod tilbuddet om besøg. Med besøget kan kommunen gøre borgerne opmærksomme på de tilbud og den hjælp, der er i kommunen, hvis der på et tidspunkt bliver brug for hjælp. - Vi tror på, at det forebyggende arbejde har betydning. Der er også fokus på det tværfaglige, så de kan få den hjælp, der er brug for. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge dem. Det er et tilbud de får, men det har haft en god effekt, siger Malene Kaisen Nielsen, der er meget tilfreds med, at de borgere, der bliver kontaktet, er positive og at mange tager imod det tilbud, de får.

Tror det fortsætter Da projektet, der koster 950.000 kroner årligt, blev søsat tilbage i 2018 var det en ny måde at gribe tingene an. - Vi var inde og kigge på, hvad man kan gøre for at forebygge indlæggelser. For det gik kun én vej - stigende. Og hvis borgerne ikke kom ind omkring vores system, så opdagede vi dem ikke. Så det er en investering, vi har gjort for at forebygge indlæggelser - og inden det bliver et problem - både for dem og for os, siger Malene Kaisen Nielsen. Succeskriteriet for projektet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser - og dermed reducere de kommunale udgifter til medfinansiering. Og selvom projektet løber frem til udgangen af 2020, så tror Malene Kaisen Nielsen, det vil køre videre - også efter projektperioden, hvis projektet til den tid stadig er en succes. - Jeg tror da, at det vil være noget, vi vil fortsætte med, siger Malene Kaisen Nielsen. Det tager politikerne dog først endelig stilling til, når projektperioden udløber.