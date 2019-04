Tre travle foreningsfolk bejler til årets lederpris

Hædring af idrætsfolk

Vejen Kommunes hædring af foreningslivet foregår i aktivitetscentret i Sdr. Hygum torsdag aften.Ud over lederprisen skal der også uddeles en foreningsprisen.



Den gives til en forening i Vejen Kommune, der har ydet en ekstraordinær indsats. Eksempelvis ved at få flere til at deltage aktiv i foreningsarbejdet, at gøre en ekstra indsats for lokalsamfundet på idrætsområdet, for at højne kvaliteten i foreningen eller for at være med til at sætte Vejen på danmarkskortet.