Tre partier stemte imod nyt honorar til næstformand

Næstformanden for økonomiudvalget, som i denne periode er Frank Schmidt-Hansen (K), får som noget nyt cirka 12.000 i vederlag. Det kunne Enhedslisten, SF og Liberal Alliance ikke gå ind for.

Sagen handlede om en ændring af styrelsesvedtægten, så der i den nye byrådsperiode kan gives hjemmel til at udbetale honorar til en næstformand for økonomiudvalget.

Det her er noget, der er kommet fra de konservative, som ellers gør en dyd ud af at påstå, at de er påpasselige med økonomien. Borgmesteren er stort set ikke fraværende, så det her ligner en timeløn på 13.000 kroner.

Styrelsesvedtægten samler retningslinjerne for byrådets og de stående udvalgs arbejde.De vederlag, som Vejen Byråd har besluttet, er fastsat i styrelsesvedtægten. Sker der ændringer, skal det samtidig ændres i styrelsesvedtægten. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles på to byrådsmøder - med mindst seks dages mellemrum. Efterfølgende skal den ændres styrelsesvedtægt sendes til Ankestyrelsen til orientering.

Næsten ingen fravær

Enhedslistens Carina Bruhn var ikke tilhænger af det nye honorar til næstformanden for økonomiudvalget, som er Frank Schmidt-Hansen (K).

- Vi kan ikke gå ind for denne ændring. Vi har kigget på, hvor mange gange borgmesteren har været fraværende, og det er yderst begrænset - faktisk kun en enkelt gang. Hvis der endelig skal være honorar til næstformanden, så bør det i følge vores ændringsforslag kun kunne ske i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende. I de andre stående udvalg er der honorar til næstformændene. Men økonomiudvalget adskiller sig fra de øvrige udvalg, fordi formanden her er borgmesteren, som er fuldtidspolitiker og derfor ikke er meget fraværende, mente Carina Bruhn.

Heller ikke Anni Grimm fra Dansk Folkeparti var begejstret:

- Vi synes egentlig ikke, der er et behov for ændringen. Det her er noget, der er kommet fra de konservative, som ellers gør en dyd ud af at påstå, at de er påpasselige med økonomien. Borgmesteren er stort set ikke fraværende, så det her ligner en timeløn på 13.000 kroner, lød det fra Anni Grimm.

Anker Ulsdal fra SF mente også, at forslaget burde droppes.

Vagn Sørensen (V) konstaterede, at politikerne i Vejen Kommune er fastlønnede, og at honoraret til næstformanden i økonomiudvalget er en del af konstitueringen.

- Jeg går ud fra, at de, der har skrevet under på konstitueringsaftalen, også bakker op om det her, sagde Vagn Sørensen.

Det var dog ikke, hvad Liberal Alliances Martin Boye havde tænkt sig at gøre:

- Jeg har sympati for, at Enhedslisten kærer sig for, hvad der sker med borgernes penge, sagde Martin Boye.

Jørgen Thøgersen (S): - Det her er konstitueringsstof, og der er altid noget, man bryder sig om, og noget som man ikke bryder sig om. Når udvalgshonoraret er trukket fra, så drejer det her sig om 12.000 kroner.

Og så blev der skredet til afstemning. Kun SF og Liberal Alliance kunne bakke op omkring Enhedslistens ændringsforslag.