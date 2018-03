Tre ministre er med på konference i Rødding

For femte år i træk er der ministerbesøg, når Rødding Højskole og nyhedsmagasinet Ræson i den kommende weekend står bag konferencen; Folket og magten. Igen denne gang har en lang række politikere forladt Slotsholmen for at møde borgerne til en 48 timers politisk diskussion og samtale. Overskriften er denne gang: Tænk demokratiet om.

Konferencen Folket og magten, som foregår fra fredag klokken 17 til søndag eftermiddag, får en lang række oplægsholdere. Det gælder blandt andet følgende:- Søren Pape Poulsen, MF (C), partileder og Justitsminister- Esben Lunde Larsen, MF (V), Miljø- og fødevareminister- Mette Bock, MF (LA), Kultur- og kirkeminister- Marianne Jelved MF (R), fhv. partileder og minister- Christina Egelund, MF (LA), politisk ordfører- Henrik Dahl, MF (LA) og sociolog- Rasmus Nordqvist, MF (Alt.), klima- og Europaordfører- Mads Fuglede, MF (V), USA-ekspert- Anahita Malakians, medlem af Venstre- Frederik Vad, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom- Eva Kjer Hansen, MF (V), fhv. fødevare- og miljøminister- Finn Slumstrup, forfatter til "Oprør fra udkanten"- Clement Kjersgaard, studievært, redaktør m.v., udgiver af RæsonAlle interesserede har mulighed for at være med til konferencen på Rødding Højskole. Man kan tilmelde sig hele konferencen eller blot komme til et enkelt arrangement. Læs mere på: www.roedding-hoejskole.dk/folket

Politisk maskinrum

På konferencen vil politikerne tage temperaturen på vores folkestyre og diskutere deres visioner for Danmark, hvor de også vil komme ind på de største udfordringer, vi står overfor og hvordan vi skal løse dem både nationalt og internationalt.

- Det bliver en weekend med masser af debat og mulighed for at komme helt ned i det politiske maskinrum og ind i magtens korridorer, hvor visioner og ideer for fremtidens Danmark debatteres. Det plejer at blive en intens weekend, hvor deltagerne udfordrer politikerne på deres meninger og holdninger, og hvor snakken fortsætter hen over middagsbordet og ud på de sene nattetimer for slet ikke at nævne morgensang, som hver dag starter med, fortæller Mads Rykind Eriksen, forstander på Rødding Højskole.

Overskrifterne for de enkelte debatarrangementer er mangfoldige som for eksempel: "Ministerens udsigt", "Hvad er politikernes rolle i den fase af globalisering, vi er på vej ind i?", "Hvilken plads i verden har Europa - og Danmark - om 10 år?" og "Hvor meget plads er der til ideologi og idealisme?