Tre indbrud formodentlig begået af samme tyv

Vejen Kommune: Syd- og Sønderjyllands Politi har en formodning om, at tre indbrud torsdag måske er begået af den eller de samme gerningsmænd. Det første fandt sted på et tidspunkt mellem klokken 17.15 og klokken 22.30, da det lykkedes tyven at opbryde et vindue i en villa på Dyrskuevej i Rødding. Her blev der stjålet otte cd'er, en iPad, forskellige slags spiritus og en pengeboks med personlige papirer og en møntsamling med danske mønter.

De næste to indbrud blev begået på samme måde - denne gang på Veerst Kronborgvej i Veerst henholdsvis mellem klokken 13.30 og 23.00 og mellem klokken 17.30 og 22.15. Men kun det ene sted, fandt tyven noget at stjæle nemlig et par guldørestikkere.

Leder af Syd- og Sønderjyllands lokale efterforskning, politikommissær Henning Marcussen, Områdestation Nordøst i Haderslev, fortæller, at politiet meget gerne vil kontaktes af borgere i området, hvor de tre indbrud er blevet begået, som kan bidrage med oplysninger til sagernes opklaring.