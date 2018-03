Tre firmaer bragt i spil til årets virksomhedspris

- Mange lokale virksomheder gør allerede en stor indsats for at skabe et rummeligt arbejdsmiljø til gavn for både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed. Med prisen ønsker vi at synliggøre og anerkende virksomheder, der gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere og hjælpe ledige, herunder ledige med særlige behov tilbage i beskæftigelse, siger Frank Schmidt-Hansen, formand for Udvalget for arbejdsmarked og integration i en pressemeddelelse.

12 lokale virksomheder er blevet indstillet af medarbejdere og borgere i kommunen, og flere virksomheder er indstillet flere år i træk. Årets Virksomhedspris bliver overrakt på den vindende virksomhed og gives til en virksomhed, der har udmærket sig ved at gøre en ekstraordinær indsats for at fremme mangfoldighed og rummelighed på arbejdspladsen.

Tre indstillinger

Komitéen, som har stået for udvælgelsen af de tre virksomheder, har følgende begrundelser for valgene:

CRH Concrete, Brørup, er indstillet for andet år i træk. Der er i indstillingen lagt særlig vægt på, at virksomheden gør en stor indsats for integrationsborgerne. Virksomheden stiller krav til de borgere, de tager ind i forløb og gør en indsats for, at borgerne udvikler de nødvendige færdigheder for at kunne begå sig på arbejdspladsen. Såfremt borgerne kan leve op til de krav, der er på virksomheden, honoreres de ofte med en ansættelse. Det gælder både borgere, der kan klare et job på ordinære vilkår, men også borgere, der har brug for ansættelse på særlige vilkår.

Ud over at virksomheden er meget rummelig og løsningsorienteret i forhold til sine medarbejdere, så bidrager virksomheden også mere generelt til en vækst i erhvervslivet i Vejen Kommune.

Schela Plast, Lindknud, har et flerårigt fast samarbejde med Jobcenter Vejen. Virksomheden udviser en bemærkelsesværdig rummelighed overfor borgere, som er blevet helbredsmæssigt udfordret, og som for nogles vedkommende bevæger sig på kanten af arbejdsmarkedet med få arbejdsmæssige ressourcer og betydelig skånehensyn.

Virksomheden yder en engageret og værdifuld indsats, og virksomhedens indsats har ofte afgørende betydning for de borgere, der via et forløb skal have udviklet og afdækket muligheden for beskæftigelse samt have genoptrænet faglige og sociale kompetencer.

Tredje nominerede er Min Købmand, Sdr. Hygum, som indstilles på baggrund af deres store sociale ansvar og gode menneskelige egenskaber. Virksomheden er god til at sige tingene, som de er og er gode til at stille krav og følge op på de aftaler, der er indgået.

Endvidere lægges der vægt på, at virksomheden via en engageret indsats fra købmanden, alle ansatte og bestyrelsen fastholder et butiksliv i et mindre lokalområde til glæde for hele områdets beboere, der støtter op om projektet.