Tre dage med LAN i centret

Rødding: E-sportsklubben, DukesDenmark, er i øjeblikket ved at forberede det næste LAN-arrangement i Rødding Centret. Det sker i dagene, fredag, lørdag og søndag, fra den 14. til den 16. juni.

LAN er en forkortelse af ordene Local Area Network, og det er et arrangement, hvor deltagerne selv medbringer computere, sætter dem sammen i et netværk og derefter spiller sammen natten igennem.

På klubbens hjemmeside kan man læse, at man som deltager i LAN undervejs kan blive udsat for et højt indtag af sodavand, slik og chips.

DukesDenmark inviterer til LAN-arrangementer fire gange om året år. Arrangementerne holdes altid i Rødding Centret.