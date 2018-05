Tre bilister skal forbi en kørelærer

Vejen: Mandag aften blev tre bilister standset af politiet på Esbjergmotorvejen - og alle tre for at køre alt for stærkt.

Den første bilist - en 23-årig mand fra Gredstedbro - blev standset klokken 18.56 ved Holsted. Bilisten var blevet målt til at køre 179 km/t på en strækning, hvor 130 km/t er tilladt. Bilisten kan nu se frem til at skulle forbi en kørelærer for at bestå en kontrollerende køreprøve.

Klokken 19.14 blev endnu en 23-årig mandlig bilist standset ved Vejen. Bilisten, der er fra Esbjerg, blev målt til at køre 160 km/t på en strækning, hvor 130 km/t er tilladt.

- Han skal også til en kontrollerende køreprøve. Det skiller lige ved 160 km/t, fortæller politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev.

Kort tid efter - klokken 19.40 - blev en 44-årig mandlig bilist fra Bramming standset ved Brørup. Han var målt til at køre 161 km/t - også på en strækning, hvor 130 km/t er tilladt.

Den sidste bilist kan ligesom de to øvrige se frem til at skulle bestå en kontrollerende køreprøve. /DAN