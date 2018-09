FØVLING: Tre mænd på henholdsvis 17, 20 og 26 år blev ved halv tre-tiden natten til søndag anholdt for at have tævet en 15-årig dreng på en ejendom på Vester Tirslundvej ved Føvling.

De to yngste, der er mistænkt for vold, blev løsladt efter afhøring, mens politiet overvejede, at den ældste af dem, som åbenbart er den hovedmistænkte, skulle stille for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Den 15-årige blev kørt til skadestuen på Kolding Sygehus og er nu udskrevet.

Politiet ønsker ikke at oplyse, om ofret og gerningsmændene er i familie med hinanden, er bekendte eller tilfældigt har mødt hinanden.