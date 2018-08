Den tørre sommer har betydet mange udrykninger for brandværnene i Vejen Kommune. En opgørelse fra Beredskabsstyrelsen viser, at Vejen Kommune er havnet på en femteplads med 51 naturbrande.

Beredskabsstyrelsen har foretaget en opgørelse over de naturbrande, der er anmeldt via 112 og registreret som naturbrande. Opgørelsen viser, at der i perioden fra maj til juli i alt har været 2091 naturbrande på landsplan. At der er tale om en stor stigning i naturbrande understreges af, at gennemsnittet for naturbrande i årene 2013-2017. Det tal ligger nemlig kun på 592.

Travle sommermåneder

Beredskabsstyrelsen tal bekræftes af brandkaptajnerne for de lokale brandværn.

- Ja, det afspejler også, hvordan det har set ud her i Jels. Der har været noget mere at rykke ud til. Vi har også været kaldt ud til de store i Randbøl Plantage og ved Hejnsvig, fortæller Søren Callesen, der er brandkaptajn for Jels Frivillige Brandværn.

Samme melding kommer fra de øvrige værn, hvor en del af de mange brande, som brandfolkene har været kaldt ud til, har været markbrande, hvor gnister fra landbrugsmaskinerne har antændt korn på markerne.

I den forbindelse har både Søren Callesen og hans kolleger John Boelck, brandkaptajn for Rødding Frivillige Brandværn, Henning Holm, stationsleder for Falck i Brørup og Vejen og Peter Schmidt, brandkaptajn for Skodborg Frivillige Brandværn, kun ros til overs for landmændene, der har gjort, hvad de kunne for at forberede sig på, at uheldet kunne indtræffe.

- De fortjener et stort skulderklap. De bliver også opfindsomme og har kørt rundt med en traktor med en tank med vand og sprøjte, for at gøre en første indsats. For det har jo været ren krudt, når det har været så tørt, siger Peter Schmidt.

- Landmændene har været kreative og proaktive, og de har været hurtige til at stille traktorer og plove til rådighed. Så der har været et rigtig godt samarbejde, siger Henning Holm.