Transport med 550 svin væltede: Flere grise er døde

Troldkær: Fredag formiddag mistede chaufføren på en stor svinetransport herredømmet over sit køretøj i rundkørslen, Koldingvej/Farrisvej ved Troldkær. Svinetransporten væltede med 550 svin, men det gav ifølge politiets vagtchef ikke umiddelbart anledning til større trafikale problemer.

I forsøget på at bjærge det væltede køretøj og for at få adgang til grisene blev det dog nødvendigt midlertidigt at spærre Koldingvej.

Først på eftermiddagen kunne politiet så oplyse, at det væltede køretøj var blevet rejst igen og fjernet.

Ifølge vagtchefen var der desværre en del grise, der døde ved ulykken.