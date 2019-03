Tranerne i Vejen Mose fik fornemt besøg

VEJEN: Det er ikke hver dag, man ser landets måske kommende statsminister, Mette Frederiksen (S), gå tur i Vejen Mose, men tranerne i mosen kunne fredag morgen nyde synet.

Mette Frederiksen blev vist rundt i mose-området af Henrik Bertelsen, som er økologisk mælkeproducent, og hun blev klogere på de udfordringer, Vejen-landmænd er stødt på i forbindelse med et projekt, der skal gavne miljøet og øge mosens rekreative værdi.

Henrik Bertelsen fremviste på gåturen eksempler på, hvordan agerjord med fordel kan tages ud af drift og bruges til kreatur-afgræsning. En metode, der på sigt vil betyde, at moseområdet i Vejen vil udlede 2.000 tons mindre CO2 om året.

Projektets udførelse trækker i langdrag på grund af indviklede regler på området. Der er for eksempel opstået usikkerhed omkring udledningen af fosfor.

- Vi har fået at vide, at projektet i mosen vil lede seks tons fosfor ud i Vadehavet om året. Det forstår vi ikke. Hvordan kan det ske, når man lukker for drænene? Så regnede man på det igen, og meldingen lød, at der var begået en fejl, og at udledningen vil være tre ton årligt. Med så stor en udledning vil vi beslaglægge hele kvoten for fosforudledning i området, og det går ikke. Det viser sig senere, at beregningerne er baseret på, hvad der vil ske i værste fald, og hvis projektet blev gennemført i en ådal. Men det her er jo ikke nogen ådal, lød det fra en frustreret Henrik Bertelsen, som efterlyste realistiske beregninger og bad Mette Frederiksen tage affære.

Hun lovede at tage sagen op på Christiansborg og vil i Folketinget tage initiativet til, at man bakker op om et udspil, som Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening for nylig er kommet med.