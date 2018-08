Jels: Jels Traktortræks Forening holder efter et års pause igen traktortræk i Jels.

Det sker lørdag 15. september kl. 10 på Ørstedvej i Jels.

Der vil være masser af røg og underholdning, salg af mad og hoppepude til børnene. Arrangørerne håber, at mange vil støtte op om arrangementet.Tilmelding for kørere kan ske indtil 8. september til Philip på 27385480.Entré er gratis for børn op til 12 år, voksne må betale en halvtredser.

