Halvdelen af eleverne i folkeskolernes ottendeklasser har oplevet at være passager i en bil, hvor føreren har sendt sms under kørslen.

Vejen: 470 elever fra folkeskolernes ottendeklasser fik mandag en alvorlig reminder om, hvor galt det kan gå i trafikken, hvis man her har sin opmærksomhed de helt forkerte steder.

At det i så fald kan gå grueligt galt, kan trafikinformatør fra Sikker Trafik Live, Allan Horn, tale med om, hvilket han gjorde over for en fyldt Troldesal og siddende i en kørestol og med en brækket ryg. Han var ét af fire trafikofre, som var inviteret til at fortælle om hver deres trafikulykke.

Trafikken kræver al din opmærksomhed, lød budskabet fra Allan Horn, der stillede eleverne et alvorligt spørgsmål og fik et uhyggeligt svar.

- Hvor mange af jer har oplevet, at I har kørt i en bil, hvor føreren af bilen har sendt en sms under kørslen?

Svaret blev givet ved håndsoprækning, og her havde cirka halvdelen af eleverne hånden i vejret.

Det er ikke bare tankevækkende - det er også uhyggeligt, skulle man mene.

Men hvor mange af jer har så gjort det samme, når I har kørt på knallert eller på cykel, lød det fra Allan Horn, som også advarede om mange unges lige så dårlige vane med at have høj musik i ørerne, når de færdes i trafikken.