HOLSTED: Skyggedal umiddelbart øst for Holsted By har fået sin egen opsynsmand - eller hvad han nu er for én!

Han ligger på et autoværn og følger døgnet rundt med i, hvad der foregår af mere eller mindre lyssky aktivitet i det naturskønne hjørne af byen.

Han er en rigtig træmand uden de store armbevægelser. Der skal meget til at bevæge ham.

Men man kan jo prøve!