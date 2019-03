Træfældning i Estrup Skov skal sikre bilisterne

VEJEN: I weekenden var en del af Esbjergvej ved Vejen spærret for gennemkørsel. HedeDanmark fældede store træer omkring Estrup Hovedgaard, og da mange af disse træer var angrebet af svamp, og skovarbejderne derfor ikke på forhånd kunne være sikre på, at træerne under fældning ville opføre sig helt som forventet, blev et vejstykke spærret af for at undgå ulykker.

Det var dog langt fra alle bilister, som respekterede denne afspærring.

Skovarbejder Per Thyregod fra HedeDanmark fortæller:

- På skiltene stod der, at folk skulle ringe til os for at sikre, at der var fri passage, hvis de valgte at køre igennem, men der var alligevel en del, som kørte igennem uden at ringe. Det var ærligt talt lidt irriterende, for det er jo vores ansvar, at ingen komme til skade, når vi fælder træer.