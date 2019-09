Toyota-messe flytter ind i idrætscentret

VEJEN: Toyotas forbrugermesse flytter de næste tre år fra Toyota på Vestermarksvej til Vejen Idrætscenter. Messen afvikles i weekenden den 2. og 3. november og samler hvert år tusindvis af gæster fra nær og fjern.

- Vi er utroligt glade for aftalen med Vejen Idrætscenter, som sikrer, at messen de næste tre år fortsætter i samme navn, men med ny adresse. I idrætscenters rammer vil messen, der nu afvikles for 14. år i træk, få et helt nyt look og nye muligheder, fortæller Lars Hansen, som arbejder ved Toyota Louis Lund A/S.

Jakob Sander, direktør i Vejen Idrætscenter, glæder sig over aftalen, der betyder, at centeret igen tilbyder messer.

- Vi har bevidst i flere år ikke gjort noget aktivt på messe-området. Messen hos Toyota har opfyldt det behov Vejen har haft. Vi er derfor utroligt glade for samarbejdet med Toyota, og vi vil gøre vores bedste for at fortsætte aktiviteten i samme stil og ånd som hos Toyota i Vejen, lyder det fra ham.