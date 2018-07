Skodborg: Klokken 20.00 mandag aften var det en kendsgerning; På jv.dk og på Facebook kunne det meddeles, at billetsalget til Park Rock i Skodborg er lukket.

Alt er udsolgt. Arrangørerne bag koncerten, der skal afvikles for 13. gang lørdag den 18. august, har nået de 3.000 solgte billetter.

- Vi er rigtig, rigtig godt tilfredse med billetsalget, og vi har valgt at stoppe nu for at give de bedste forudsætninger for, at publikum kan få deres bedst mulige oplevelse. Mandag eftermiddag var der sammenlagt omkring 30 billetter tilbage hos Kvickly i Vejen og hos DagliBrugsen i Skodborg. Det er sidste chance for at sikre sig en billet, for når de er væk, er forsalget slut. Der vil ikke blive solgt ved indgangsdøren, fortælle Jan Thomsen fra styregruppen bag Park Rock.