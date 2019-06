Jels Fiskeriforening har fået til opgave at genoplive den gamle tradition med sildespisning på Torvedagen i Jels.

Jels: Lørdag slog flere end 20 kræmmere deres boder op på gaderne i Jels. Borgerforeningen havde nemlig inviteret til torvedag - først med morgenkaffe og rundstykker og som noget nyt i nyere tid: med sild i stimer og godt med karrysalat. - Vi har besluttet os for at genoplive byens gamle tradition på torvedagen med et stort sildebord, siger Tanja Bachmann Hansen, der er formand for borgerforeningen. - Ja det var tider i begyndelsen af 1980'erne. Da kunne vi have 1000 mennesker til sildespisning i det store telt. Og der var pålæg til dem, som ikke kunne lide at spise sild, siger Karin Lind Gyrup, som er med borgerforeningens bestyrelse.

Torvedagen giver os ikke noget overskud - det løber lige rundt, men når vi holder traditionen i hævd, er det for at få noget til at ske i byen og for at styrke sammenholdet. Tanja Bachmann Hansen, formand, Jels Borgerforening

Jels Fiskeriforening har fået til opgave at genoplive traditionen med sildespisning på torvedagen i Jels. Henrik Dinesen, der er fiskeriforeningens formand, røber, at der er indkøbt 10 kilo sild. - I gamle dage var det snarere 100 kilo sild, der blev spist på Torvedagen her i Jels, siger han. Foto: Søren Dippel

10 kilo marinerede sild Det er Jels Fiskeriforening, som har fået til opgave at genoplive traditionen med sildespisning, og har røber fiskeriforeningens formand, Henrik Dinesen, at der er indkøbt 10 kilo sild. - I gamle dage var det snarere 100 kilo sild, der blev spist på Torvedagen her i Jels. Nu må vi se. Hvis det bliver en succes, fortsætter vi med sildespisningen til næste sommer, lover Henrik Dinesen. - Torvedagen giver os ikke noget overskud - det løber lige rundt, men når vi holder traditionen i hævd, er det for at få noget til at ske i byen og for at styrke sammenholdet. Sådan har vi tre årlige arrangementer. Foruden torvedagen kommer der snart vores sankthansarrangement ved søen, og til jul inviterer vi børnene til julemandsvækning ved møllen, siger Tanja Bachmann Hansen.

Jels fiskeriforening og Jels Siv-laug sørgede for, at de marineresde sild kom på bordet i store stimer sammen med rå løg og godt med karrysalat. Foto: Søren Dippel

Inden det store sildebord, var det tandlægerne i Jels, KaffeKaa og Jels Husholdningsforening, som serverede morgenkaffe og rundstykker med smør. Foto: Søren Dippel

Torvedag i Jels: Trylleklovnen, Lasse Langfod, forsøgte forgæves at snyde børnene til at tro, at han kunne trylle. Du snyder lød det gang på gang højlydt i kor fra et ungt og entusiastisk publikum. Foto: Søren Dippel

Torvedag i Jels: Det var ikke sild det hele. På byens lille værtshus, Vikingehuset, serverede værtshusejer Knud Theill store grillpølser og lige så store fadølsbamser. Foto: Søren Dippel