Tørken tvinger landmænd til at slagte øko-køer

HOLSTED: Den historiske tørke, som ikke synes at have nogen ende, er en bet for landbruget, der står til et voldsomt økonomisk tab, men den går især ud over de økologiske mælkeproducenter, som er underlagt strege krav om kun at anvende et bestemt foder, som enten er umuligt at skaffe eller alt for dyrt.

Det får i øjeblikket økologiske landmænd til at sende kreaturer til slagt i stor stil. Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted har gennem de seneste uger modtaget dobbelt så mange øko-køer sammenlignet med de tilsvarende uger sidste år, oplyser koncernens pressechef, Jens Hansen.

I runde tal modtager Danish Crown omkring 200 økologiske køer hver uge, men nu er tallet mellem 400 og 500. Det svinger meget fra uge til uge, pointerer Jens Hansen, og har en enkelt uge været over 600. Slagteriet slagter hver uge omkring 4.500 kreaturer.