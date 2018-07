Tørken er dyr for hestefolket

Danish Agro i Brørup oplever lige nu et - for årstiden - usædvanligt stort salg af hestefoder. Tørken bevirker nemlig, at mange hestefolde er helt uden græs.

Ifølge Heidi Pedersen er der også mange heste-ejere, som i øjeblikket køber elektrolytter. Elektrolytter hjælper hestene med at fastholde en god væskebalance. Normalt gives elektrolytter kun til heste, som rides koncentreret og sveder salte ud, men i øjeblikket er der ifølge Heidi Pedersen også mange hesteejere, som køber elektrolytter til "hobbyheste".

- Normalt plejer vi ikke at sælge ret meget hestefoder om sommeren, men vi sælger masser af hestefoder i øjeblikket. Vi får foder fra ti forskellige leverandører, og vi har også vores eget produkt. Vi sælger meget af det hele, især produkter med fiber i. Fiber holder nemlig hestemavens tarmsystem i gang og forebygger mavesår og kolik, fortæller butiksleder Heidi Pedersen, som tilføjer, at mange heste-ejere denne sommer også vælger at købe roepiller og et produkt, der kaldes Mash.

Tørken har gjort, at mange hestefolde er helt uden græs, og det får lige nu heste-ejere i massevis til at besøge Danish Agro-butikken i Brørup for at købe foder.

Hestene lukkes på græs døgnet rundt, og man slipper for at give foder, strø halm i boksen og muge ud.

BRØRUP: For mange heste-ejere plejer sommeren at være den tid på året, hvor man kan spare både tid og penge.

Det øgede salg af hestefoder lige nu giver ikke anledning til, at ekstra personale kaldes ind i butikken i Brørup. Det oplyser butikkens leder, Heidi Pedersen, som forklarer, at sommeren normalt er en periode, hvor salget ikke er så stort, som det plejer at være, og derfor kræves der ikke flere ansatte. Danish Agro er repræsenteret i hele landet og sælger foder og tilbehør til blandt andet heste, hunde, katte, kaniner, høns, geder, får og fiskedamme. Kæden sælger også produkter til hus- og haveejere.

Frygter for vinteren

Tendensen med øget salg af hestefoder ses ikke kun i Danish Agro-butikken i Brørup. Den ses i alle kædens butikker, oplyser Tenna Jakobi Nielsen, som er butiksleder hos Danish Agro i Forum ved Esbjerg og medansvarlig for salget af kædens eget hestefoder, Hercules hestefoder, på landsplan.

- Det er et fænomen over hele landet lige nu. Der er ingen græs på markerne, og hestene har svært ved at finde føde. Derfor bliver heste-ejerne nødt til at fodre. Jeg frygter, at vi til vinter får et problem, siger Tenna Jakob Nielsen og forklarer:

- Lige nu har svenskerne og nordmændene kig på det danske marked, og køber de en masse grovfoder op, kan det være svært at følge med den store efterspørgsel, der helt uvilkårligt vil komme efter en sommer, hvor en del af vinterens rationer er solgt ud på forhånd, og hvor landmændene ikke får det udbytte på deres marker, som de normalt får.

Også butiksleder Heidi Pedersen i Brørup spår en vinter med store udfordringer.

- Priserne på halm og hø ser ud til at ville stige markant, da årets høst er påvirket af varmen og den manglende regn. Jeg har hørt mange heste-ejere sige i min butik, at de allerede er begyndt at bruge af vinterens rationer af begge dele, fordi de har valgt at sætte deres heste på stald om dagen og kun lader dem gå på fold om natten, fortæller hun.