To ud af tre borgere i Vejen Kommune er tilfredse med livet

En undersøgelse fra Region Syddanmark med Vejen-borgernes syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde, fritid og familieliv viser, at to tredjedele er meget tilfredse med livet. Men der er også forbedringsmuligheder, erkender borgmesteren.

Vejen Kommune: Borgerne rundt i Vejen Kommune går og er ganske meget tilfredse med livet.

Det viser en undersøgelse, som Region Syddanmark har fået udarbejdet. I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Danmarks Statistik for regionen spurgt 1.073 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

Og her svarer to tredjedele, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Et stort flertal af Vejen-borgerne er desuden godt tilfredse med deres økonomiske situation og de kommunale tilbud i nærområdet som sport og kultur.

Det glæder naturligvis borgmester Egon Fræhr (V):

- Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har det godt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger han og fortsætter:

- Samtidig er der også steder, hvor vi kan og skal gøre en indsats. Eksempelvis er trivslen blandt uddannelsessøgende og arbejdsløse væsentlig lavere end blandt seniorer og folk i arbejde.