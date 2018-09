Højmarkskolen i Holsted og Østerbyskolen i Vejen får henholdsvis 1,3 og 1,4 millioner kroner fra regeringens skolepulje for at have løftet fagligt svage elevers karakterer.

- Vi skal tænke os godt om, så vi får brugt pengene bedst muligt. Vi skal støtte op om, at lærerne får endnu bedre muligheder for at være individorienterede og støtte op om de fagligt udfordrede elever. Det er så vigtigt, at vi får motiveret eleverne, så de får lyst til at lære og blive dygtigere, siger hun.

Holddannelse og støtte til motivationen er noget af det, skolen har arbejdet målrettet med for at løfte eleverne.

- Vi har ventet længe og i spænding. Vi vidste, at vi havde mindsket andelen af elever, der får under 4 i gennemsnit i dansk og matematik ved den afsluttende prøve i 9. klasse. Men vi har alligevel ventet på ministeriets endelige bekræftelse. Den har vi fået nu, og vi er selvfølgelig både superglade og stolte, siger skoleleder Lene Korsgaard.

140 skoler landet over deltager i skolepuljen på 500 millioner kroner, som regeringen lancerede sidste år. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af skolepuljens tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik med fem procentpoint. Det er lykkedes for 61 af de 104 skoler. Blandt dem er de to lokale skoler. På Højmarkskolen har man sænket andelen af de fagligt svage elever fra 32,88 procent til 19,61 procent. På Østerbyskolen er andelen af fagligt svage elever faldet fra 38,18 procent til 21,62 procent. Kilde: Undervisningsministeriet

Råd til indsatsen

På Østerbyskolen jubler man også over udsigten til en udbetaling på 1,3 millioner kroner.

- Det er fantastisk at få den besked. Vi glæder os over, at vores indsatser har haft effekt, fortæller viceskoleleder Mette Kragh.

- Vi har taget udgangspunkt i den enkelte elev og forsøgt at skabe indsatser, der løfter den enkelte. De indsatser skal vi arbejde videre med. For eksempel har vi hyret en UU-vejleder en ekstra dag om ugen for at tale med de unge om det, der kan være svært. Og så har vi haft en ekstra lærer på i danskundervisningen, lyder det fra Mette Kragh.

- Pengene betyder, at vi fortsat får råd til at have det nødvendige personale omkring eleverne. Og de betyder, at vi kan sætte ind tidligere, så vi spotter de udfordrede elever længe før afgangsprøverne i 9. klasse, fortsætter viceskolelederen.